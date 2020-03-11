Российская драма Фила Айви: звездный покерист растранжирил преимущество в хедз-апе

Известный американский покерист Фил Айви неожиданно не смог реализовать весомое преимущество в стеке над малазийцем Вай Кин Йонгом.

Произошло это в Сочи. Там, напомним, продолжается серия турниров супер-хайроллеров. В частности, состоялись соревнования с короткой колодой. Бай-ин составил 50 тысяч долларов. 50 входов гарантировали призовой фонд — 2,5 миллиона долларов.

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Финальный стол выдался богатым на громкие имена. В частности, здесь были канадец Сэм Гринвуд (третье место) и американец Карие Кац (четвертое место), которые недавно уже попадали в призы в Сочи.

Фил Айви довольно быстро захватил лидерство. Уверенно наращивал преимущество. В частности, именно он выбил самого агрессивного за столом Сэма Гринвуда.

На решающую дуэль против Йонга, который за финальным столом действовал довольно тайтово и неприметно, американец выходил с солидным преимуществом: 11,6 против 3,3 миллиона фишек.



Вай Кин Йонг. Фото: TOCM

Но малайзиец начал действовать на удивление уверенно. Он постепенно сокращал отставание, впоследствии пережил ол-ин и вышел в лидеры. Но, в конце концов, торжествовал. Вай Кин Йонг заработал 800 тысяч долларов. Второе место гарантировало Филу Айви 525 тися долларов.