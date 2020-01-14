Рука Мертвеца: как играли в покер на Диком Западе

Рука Мертвеца (англ. Dead Man's Hand) – название руки в дро-покере из двух черных тузов и двух черных восьмерок (А♣А♠8♣8♠), что связано с одним из самых известных случаев в истории покера, который со временем превратился в настоящую легенду.

История Руки Мертвеца

2 августа 1876 года один из лучших и самых известных стрелков Дикого Запада Билл Хикок играл в покер в салуне городка Дэдвуд. Обычно он садился играть спиной к стене, чтобы исключить возможность нападения на себя сзади. Однако на этот раз его любимое место было занято, и он сел спиной к двери салуна.

Когда игра только набирала обороты, еще один известный персонаж времен Дикого Запада Джек Маккол подошел со спины к Биллу Хикоку и в упор сделал два выстрела ему в голову из револьвера 45-го калибра. Причина этого убийства доподлинно не известна. По одной из версий, Хикок перед тем убил брата Маккола и Джек мстил ему (именно эту версию Маккол рассказал в суде). Но, как выяснилось впоследствии, у Джека Маккола никогда не было брата, поэтому причина его поступка останется неизвестной.

Так или иначе, во время убийства Билл Хикок держал в руках упомянутые АА88, которые в итоге и окрестили Рукой Мертвеца. В то же время, какой была пятая карта Билла – тоже загадка. Версий много, и объединяет их мысль, что это, наверное, была бубна.

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Уже в середине двадцатого века Рука Мертвеца стала частью массовой культуры. Без ее упоминания не обходился чуть ли не каждый серьезный вестерн. Из самых заметных – Дилижанс, Человек, который застрелил Либерти Вэланса и Винчестер-73.