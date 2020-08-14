"Shuffle up and deal", или же "перетасовывайте и раздавайте" – знаменитая фраза, которая дает старт турнирам Всемирной серии покера, в этом году в Лас-Вегасе не звучала. Без наиболее масштабного "живого" покерного фестиваля остались десятки тысяч игроков и несколько десятков тех, кого прежде всего касается знаменитый призыв.

Кого берут в покерные дилеры

Покерные дилеры, как и футбольные судьи, в процессе игры должны оставаться незаметными, но при этом выполнять огромный объем работы. Это не только работник клуба, который раздает карты. Дилер выполняет функции как ведущего, так и арбитра. Он должен в совершенстве владеть правилами игры, быть коммуникабельным и неконфликтным. Ну и, конечно, хорошо знать математику, а попутно и английский язык.

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Следовательно, умение виртуозно тасовать колоду и молниеносно раздавать карты на боксы игроков – далеко не главные достоинства покерного дилера. Все это автоматически приобретается с практикой. Профессиональный дилер, хотя и в совершенстве понимает игру, садиться за стол в роли игрока в конкретном заведении ему запрещено.



Покерный дилер. Фото: Getty Images

"Shuffle up and deal"

Вновь прибывший дилер садится за стол со "свежей" колодой карт, кое-где с несколькими. Для начала не помешает убедиться, что в обойме присутствуют все 52 карты. Далее дилер тщательно перемешивает карты непосредственно на столе "рубашками" кверху, а каждую последующую раздачу сопровождает перетасовкой. Процедуру нужно повторить минимум четыре раза.

Раздача происходит по часовой стрелке по одной карте, отсчет ведется от баттона, то бишь кнопки "дилер". Перед появлением на борде каждой следующей общей карты, дилер обязан изымать из игры верхнюю карту из колоды.

Судья и математик

В процессе работы дилеру часто приходится решать спорные ситуации, которые возникают из-за ошибок игроков. Речь о размере ставки, некорректном действии, слове вне очереди и тому подобном. Случается, что ошибается и сам дилер, скажем, случайно засвечивает карту. В таком случае ее изымают из раздачи.

Работа дилера сопровождается постоянными подсчетами. Он должен контролировать ход торгов, следить за корректным размером каждой ставки, а по необходимости, должен объявить ее другому игроку. Настоящей проверкой на квалифицированность дилера является ситуация, когда в раздаче формируются несколько банков. Дилер должен корректно сформировать сайд-поты, помня, кто из игроков на какую долю претендует.



Покерный дилер. Фото: enhanceyouredge.com

От игрока к дилеру – один шаг

Попробовать себя в роли дилера может каждый. Достаточно вооружиться самым простым покерным набором и пригласить друзей на домашнюю игру. А вот, для получения профессионального статуса, придется закончить специальные курсы и получить сертификат. На родине покера в США профессиональные дилеры зарабатывают около 15 тысяч долларов в год, но могут вдвое, а то и втрое увеличить свой доход, благодаря щедрым чаевым за кэш-столами.