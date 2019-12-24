Самый богатый покерист в истории. Невероятный прорыв Брина Кенни

33-летний американский профессионал Брин Кенни довольно неожиданно стал одной из главных фигур покера. 2019-й год подарил ему официальный статус успешного игрока живых турниров в истории. Сумма заработанных Брином призовых перевалила за 56 миллионов долларов.

История Кенни – довольно типична. В покер американец пришел из других карточных игр. Уроженец Нью-Йорка вовремя понял, что серьезные деньги его ждут именно в покере.

Более или менее заметным игроком Брин стал в 2010-м году. Тогда он за две недели выиграл около миллиона долларов. И пошло-поехало. Американец дорос до статуса звезды. Летом этого года он занял второе место в самом дорогом турнире в истории Triton Super High Roller. В Лондоне Кенни заработал 20,5 миллионов долларов.



Брин Кенни. Фото: carschat

Брин – из тех людей, которые за словом в карман не лезут. Перед тем, как устроиться на первую строчку рейтинга покеристов, что заработали больше всего денег в онлайне, он откровенно признался, что всегда знал, что окажется на вершине. Да еще и добавил, что уже никому свое лидерство не отдаст.

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А вот за столом во время игры Кенни обычно лишний раз рот не открывает. Он сосредоточен на процессе. Американец любит всевозможные драгоценные украшения, часы. А что, может себе позволить. Брин Кенни – яркая и неординарная персона. Его либо любят, либо ненавидят.



Брин Кенни. Фото: pokerstrategy

На данный момент, Кенни опережает ближайшего конкурента в рейтинге самых успешных покеристов – Джастина Бономо – на 7 миллионов долларов. 2019-й год – самый успешный в карьере Брина. И оснований сомневаться в том, что он действительно выполнит обещание и надолго оккупирует первую строчку списка успешных покеристов – нет.