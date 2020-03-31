Самый богатый покерист в истории поможет пострадавшим от коронавируса

Номер один мирового рейтинга самых успешных покеристов Брин Кенни решил поделиться выигранными деньгами.

Звездный американский профессионал показал пример всем спортсменам. Что важно, Брин публично рассказал о своем намерении. Так Кенни попутно еще и подтолкнул своих коллег также не стоять в стороне от беды.

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Самый успешный покерист в истории отмечает, что сам добросовестно соблюдает карантин и призывает своих поклонников делать так же. Более того, Брин утверждает, что во время вынужденной изоляции много вещей переосмыслил и решил внимательнее следить за своим физическим и духовным развитием.

И, похоже, это не пустые разговоры. Слова американца не разбежались с делом. Кенни предложил людям, которые финансово пострадали из-за пандемии COVID-19, обратиться к нему. Каждый желающий может написать комментарий к посту Брина в инстаграме, рассказав про свои финансовые убытки из-за карантина. И покерист сам выберет тех, кто по его мнению больше всего нуждается в материальной поддержке.

За свою карьеру в живых турнирах Брин Кенни выиграл уже 56,5 миллионов долларов.