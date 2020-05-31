Победа! Сборная Украины по спортивному покеру второй год подряд завоевывает звание чемпионов мира по матч-покеру.

После первого дня соревнований, наша команда вышла в лидеры, а в воскресенье сумела довести дело до золотых наград. Но не без приключений…

В воскресенье, с самого начала игры, стабильно высокие результаты начала показывать сборная Сингапура, которая вышла на первое место и оставалась на нем до старта финальной сессии. При этом, игра азиатской сборной вызывала некоторые подозрения, так как команда принимала на удивление удачные решения. В конце концов организаторы Кубка решили взять ситуацию под контроль и заявили, что сингапурцы нарушили правила честной игры! Сборную дисквалифицировали.

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Итак, финальная шестерка превратилась в топ-5. Украина, Австралия, Индия, Тайвань и Литва продолжили соревнования. Все решили 100 раздач. Интрига держалась до последнего, и после итогового подсчета баллов победителем Кубка Наций стала наша команда!

Итоговая таблица чемпионата мира по матч-покера. Фото: matchpokerfed.org

Украинцы набрали 1369 очков, опередив команды Австралии (1320) и Литвы (1281,5 очков).

Чемпионами мира в составе нашей команды стали: Анна Мазно (Харьков), Артем Кобылинский (Киев), Андрей Любовецкий (Киев), Михаил Гутый (Луцк), Ренат Богданов (Киев), Михаил Кобылинский (Киев), Андрей Момот (Харьков), Владимир Дрокин (Киев) и капитан команды Михаил Кедровский (Киев).

Кроме золотых наград и почетного кубка чемпионов мира, наши покеристы получат специальные премии от титульного спонсора сборной — компании PokerMatch — по 25 000 гривен призовых каждому.

Эксперимент с проведением Кубка Наций в онлайн-формате удался, и очень приятно, что сборная Украины сумела доказать свой класс и преимущество в битве с сильными соперниками!

Поздравляем наших с победой! Украинская сборная — лучшая покерная команда мира!