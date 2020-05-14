Сборная Украины по спортивному покеру будет защищать звание чемпионов мира

Новое испытание для отечественных спортсменов! Сборная Украины по спортивному покеру сыграет в мировом Кубке Наций! 30-31 мая лучшие покеристы планеты впервые определят лучшего в режиме онлайн.

Кубок Наций, который должен был состояться в феврале этого года, неоднократно переносился. Сначала на дату и место проведения повлияла нестабильная ситуация в Перу, а потом мир столкнулся с пандемией коронавируса…

Но организаторы все же нашли выход! Начиная с 30 мая, 14 команд будут бороться за чемпионское звание в удаленном формате.

Международная федерация подготовила специальную платформу для игры и гарантирует, что соревнования пройдут по принципам честной игры, – сообщает Всеукраинская федерация спортивного покера.

Напомним, что национальная сборная Украины, титульным спонсором которой является покер-рум PokerMatch, будет защищать звание чемпиона мира, завоеванное на прошлогоднем чемпионате в Дублине. В 2019 году наша команда стала настоящей сенсацией Кубка, а амбассадор PokerMatch Ольга Ермольчева была признана лучшим игроком турнира!

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На этот раз в заявку украинской команды попали 9 игроков, среди которых есть новички. Так, впервые за сборную сыграет обладатель чемпионского браслета WSOPE киевлянин Ренат Богданов, а также харьковчанка Анна Мазно, которая стала победительницей отбора PokerMatch. Кроме них в команде будут выступать такие опытные спортсмены, как обладатель чемпионского браслета WSOPE Михаил Гутый, чемпионы Украины Владимир Дрокин, Андрей Момот и Михаил Кедровский (капитан команды), Андрей Любовецкий, Артем Кобылинский и Михаил Кобылинский.

Кубок Наций по покеру. Фото: matchpokerfed

Без сомнения, нашей команде придется нелегко, поскольку соперники уже понимают, с кем они столкнулись, и будут хорошо подготовлены для того, чтобы реализовать свои чемпионские амбиции. Чемпионы Европы Испания и чемпионы Азии команда Индии, а также команды Австралии, Тайваня, Сингапура, Кореи, Ирландии, Польши, Германии, Беларуси, Литвы и сборная Digital Nation – вот перечень наших будущих оппонентов.

Мы будем подробно знакомить вас с новостями Кубка Наций 2020. Болейте за Украину!