Наша команда защищает звание чемпионов мира по матч-покеру.

Национальная сборная команда Украины уверенно и очень успешно начала свое выступление на мировом Кубке Наций по матч-покеру, который проходит в эти дни в онлайн-формате.

На старт турнира вышли 12 команд. Кроме наших покеристов, за "золото" соревнуются команды Испании, Германии, Индии, Австралии, Сингапура, Ирландии, Тайваня, Беларуси, Польши, Кореи и Литвы. В этой солидной компании соперников украинцы, которые являются действующими чемпионами мира, пока доказывают свой высочайший класс!

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Наша сборная захватила лидерство после второй сессии и уже никому не отдавала первую строчку вплоть до конца дня. По его итогам, Украина набрала 1 412,5 очков и опережает ближайших конкурентов – команду Сингапура, на 26 очков.

Кубок Наций по матч-покеру. Фото: matchpokerfed.org

В составе нашей сборной собрались опытные спортсмены и амбициозные новички. Это и обладатели чемпионских браслетов WSOPE Михаил Гутый и Ренат Богданов, победители и призеры крупных турниров Андрей Любовецкий, Владимир Дрокин, Артем Кобылинский и Михаил Кобылинский, чемпионы Украины Михаил Кедровский и Андрей Момот, а также дебютантка команды Анна Мазно, которая прошла отбор на PokerMatch.

Кстати, в случае успешного выступления нашей команды на Кубке Наций-2020, титульный спонсор сборной, компания PokerMatch, премирует каждого из ее участников. За первое место премия составит 25 000 гривен каждому, за второе – 18 000 гривен и 12 000 гривен за третье итоговое место.

Все призеры Кубка Наций станут известны в воскресенье вечером. Завтра 12 команд сыграют еще 100 раздач, а потом топ-6 продолжит соревнования в финале.

Желаем успеха нашей команде! Вперед, Украина!