Одна из самых успешных комедианток России Юлия Ахмедова рассказала как совместила хобби и бизнес.

Девушка призналась, что является большой фанаткой серфинга и всей культуры, связанной с этим занятием. Ее любимым местом отдыха стала Шри-Ланка. Именно там Юля покоряет волны.

Читайте также: Американка бросила вызов самой популярной разновидности покера

Ахмедова открыла там отель, где и живет, когда выбирается на отдых. Днем она вместе с друзьями катается на серфинге, а вечером вся эта дружная компания играет в покер. Такой расклад может длиться целый месяц и он не надоедает девушке. Так, при отеле функционирует школа серфинга.

Юлия Ахмедова является автором и продюсером ряда комедийных шоу. Известной девушку сделала программа "StandUp".