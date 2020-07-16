Серия "Летний PONT", которая проходит на PokerMatch, пересекла свой экватор! Теперь игроки разминаются перед решающей битвой в заключительных титульных турнирах, челлендже с Евгением Качаловым и Главном событии с призовым фондом 1 000 000 гривен!

Считанные турниры остались до старта Главного события серии "Летний PONT" на PokerMatch! Уже 18 июля в 21:00 по Киеву, поклонники престижных покерных трофеев сядут за столы Main Event с гарантией 1 000 000 гривен!

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Учитывая великолепную структуру и оригинальный формат с ре-энтри, без ребаев и аддонов, можно сразу сказать, что турнир станет настоящим полем битвы для покеристов. А все желающие могут попробовать пройти в Главное событие серии через отборочные турниры с бай-ином от 5 гривен! Для этого нужно лишь соревноваться в ежедневных stage-сателлитах и продержаться в них 15 уровней (90 минут). Удалось? Тогда вы гарантированно попадаете в Мейн со своими стеками!

Стоит также вспомнить о прошедших турнирах серии, борьба в которых кипела до последней фишки. Множество опытных игроков, таких как Влад "betman95" или Степан "solianyk", продемонстрировали великолепные навыки и увеличили свой банкролл, но лучше всех оказалась финалистка конкурса "Мисс PokerMatch-2020" Иванна "ivannessaa". Она победила в турнире по Безлимитному Холдему и заработала за вечер более 36 000 гривен! Крутой результат!

Узнать расписание и полные условия серии "Летний PONT" можно на официальной странице PokerMatch.

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