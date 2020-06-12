Очень скоро мы получим замечательную возможность наблюдать за напряженной борьбой в престижной серии PokerMatch UA Millions, которая пройдет с 12 по 21 июня в онлайн-формате. Сотни лучших игроков встретятся за столами турниров UA Millions на PokerMatch и выяснят, кто из них на самом деле достоин звания чемпиона. Поклонники Безлимитного Холдема, приготовьтесь, будет жарко!

На стартовом отрезке серии PokerMatch UA Millions Online состоятся три крутых турнира с гарантиями от 500 000 до 1 500 000 гривен.

В пятницу покеристы смогут показать себя в турнире "Кубок Киева", топ-ивентом субботы станет еще один турнир серии — PokerMatch Cup с невероятным призовым фондом как минимум 1 500 000 гривен, а в воскресенье на UA Millions будет сыгран ивент «Кубок Федерации покера» с гарантией 1 000 000 гривен!

Читайте также: Звезды покера приглашают на серию PokerMatch UA Millions Online

Бай-ины на все турниры уик-энда составят 1100 гривен, а старт каждого из них намечен на 20:00 по Киеву, поэтому у всех спортсменов обязательно будет время для подготовки. Также в день турниров будут проводиться отборочные сателлиты с бай-инами всего 220 гривен!

Кроме возможности стать лучшим игроком по итогом серии, покеристы получат шанс существенно увеличить свой банкролл при помощи акции "UA Millions Турниромания". Ее призеры, которые лучше остальных выступят в турнирах серии, разделят между собой еще 300 000 гривен!

Cерия PokerMatch UA Millions Online достойна того, чтобы занять место за покерными столами, поэтому присоединяйтесь к борьбе и докажите, что именно вы являетесь лучшим игроком Украины!

Регистрируйтесь на PokerMatch, получайте мгновенно до 2500 грн на свой счет и становитесь героем этого лета!

Возьмите экшен с собой, скачав удобное приложение PokerMatch в App Store!