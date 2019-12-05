Шахматная "фишка" в покере

В сети покер-румов GG Network появилась новая функция, которая призвана наказывать игроков за танкинг (длительное принятие решений) и, наоборот, награждать тех, кто играет быстро.

Во всех румах данной сети появится нетривиальная новинка – «Шахматные часы» для финальных столов. Для каждого игрока за финальным столом будет устанавливаться тайм-банк. Если время закончится, то на принятие решения у покериста останется лишь 5 секунд. Идея в том, чтобы подтолкнуть игроков принимать простые решения "на автомате".

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Тайм-банк будет варьироваться от 1 до 15 минут в зависимости от того, как быстро вы принимали свои решения до финалки. Цель этого нововведения – наградить покеристов за быструю игру. Чем быстрее вы будете действовать в сложных ситуациях, тем больше времени будет на те случаи, когда действительно следует поразмыслить.