Шанс на миллион: как сыграть в покерном супертурнире PokerMatch Million

8 февраля на PokerMatch состоится крупнейший украинский турнир с гарантией 1 000 000 гривен

Уже в ближайшую субботу у украинских покеристов снова появится возможность побороться за крутые призы в онлайн-турнире. 8 февраля на PokerMatch состоится топовый турнир — PokerMatch Million с гарантированным призовым фондом 1 000 000 гривен!

Этот топовый турнир не предусматривает ребаев и аддонов, а каждый игрок будет иметь четыре возможности побороться за победу и шестизначные призовые. Итак, для успеха покеристам надо будет демонстрировать свою лучшую игру фактически из первых рук.

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Бай-ин в турнир PokerMatch Million — 1 100 гривен, но вы можете попасть в него даже бесплатно. Розыгрыш билетов на миллионник будет происходить во время стримов на канале PokerMatch в Twitch, а также на телеграм-каналах PokerMatch и Про покер.

Кроме того, заработать билет в турнир можно в сателлитах, которые ежедневно происходят на PokerMatch со скромным бай-ином в 20 гривен.

Мы будем следить за развитием событий в этом супертурнире и обязательно расскажем про его призеров.