Школа покера: прозвища стартовых рук

Начинающим игры за столом порой трудно понять уже бывалых игроков. В их лексиконе присутствуют не только профессиональные термины, но и покерные жаргонизмы, которые прижились в игре через определенные ассоциации. В частности, много прозвищ в покере получили стартовые руки.

Сильная стартовая рука в Техасском Холдеме – ручные тузы – высоко летает. Ведь в покере ее называют Американскими Авиалиниями (англ. American Airlines). Их аббревиатура – A-A (англ. aces – тузы). А дальше идут визуальные ассоциации – "пули", "торпеды", или "ракеты".

Ручные короли, K-K, отдают дань родоначальникам игры, их называют "ковбоями". А валетов, J-J, благодаря визуальной схожести, прозвали "крючками", или "клюшками".



Анна Курникова (А-К). Фото: mamamia.com

По принципу аббревиатуры свои прозвища получили стартовые руки A-K и A-J. Для туза с королем не изобрели ничего лучшего, как Анна Курникова. Мол, выглядит хорошо, но редко выигрывает. Такой лейтмотив сопровождал всю теннисную карьеру сексуальной россиянки. В опытных покерных руках, правда, А-К может стать и серьезным оружием, как Автомат Калашникова.

Читайте также: Школа покера: термин "рыба"

Туза в паре с валетом наградили прозвищем – Armani Jeans (джинсы Армани). А те, кому не безразличен футбол, называют эту стартовую руку Аяксом, в честь амстердамского клуба (англ. – AJax).

Отдельную нишу занимают стартовые руки, которые получили свои прозвища благодаря конкретным персонажам, речь о легендах покера. Скажем, руку 10-2 назвали в честь Дойла Брансона. Именно с карманным "Брансоном" знаменитый ковбой два года подряд выигрывал главное событие Всемирной серии покера. Есть своя именная рука и в некогда самого молодого чемпиона мира Фила Хельмута. Карманные 9-9 принесли американцу победу на Main Event WSOP в 1989 году.