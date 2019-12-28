Школа покера: шансы банка

Шансы банка (англ. Pot odds) – один из ключевых элементов покерной математики. Понимание и правильное использование этой системы является необходимым в арсенале любого игрока, который надеется добиться успеха в покере. Поэтому в этой статье попробуем разобраться, что такое шансы банка, как их считать и как сделать частью своей игры.

Шансы банка подсказывают, что вам следует делать с рукой дро (колл, фолд или рейз) на основе размера банка, а также вероятности того, что вы выиграете банк с этой конкретной рукой. Итак, когда у вас будет стрит - или флеш - дро, вы сможете с высокой точностью понимать, стоит ли вам делать колл или фолд в конкретной ситуации за столом.

Вероятно, вы не раз оказывались в ситуации, когда вам раздавали одномастную руку (скажем червей A8) и на флопе появлялись еще две червы. То есть вам не хватает еще одной червы, чтобы собрать флеш. Мы используем этот пример, чтобы показать, как работают шансы банка.

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Итак у вас на руках червовые А8. На флопе выходят 7, 2, J с двумя червями. Допустим, что в раздаче осталось два игрока (вы и ваш оппонент). В банке уже 80 долларов, и соперник делает ставку 20 долларов. Какими должны быть ваши действия?

1. Рассчитываем шансы на улучшение руки:

Прежде всего, необходимо посчитать вероятность того, что мы сможем получить нужную нам карту (любую черву). Нам известны 5 карт (2 в руке и 3 на флопе). Всего в колоде их 52, поэтому остается 47 неизвестных. Из них только 9 червей, которые помогут нам собрать флеш и 38, которые не помогут. Если взять соотношение этих показателей получим шансы 38:9, или грубо говоря 4:1.

2. Сравниваем шансы на улучшение с шансами банка:

Оппонент делает ставку 20 долларов в банк 80. То есть общий банк теперь 100 долларов. Это означает, что нам необходимо вложить 20 долларов, чтобы получить шанс выиграть банк 100 долларов. Поэтому наши шансы банка 100:20, то есть 5:1.

В итоге:

Шансы на улучшение – 4:1

Шансы банка – 5:1

Это означает, что мы должны делать «колл», поскольку шансы, которые мы имеем на выигрыш банка, выше, чем шансы собрать флеш. 4 раза на дистанции мы проигрываем 20 долларов (80 в сумме) и 1 раз выиграем 100 долларов. Следовательно, после пяти подобных ситуаций мы окажемся в чистом плюсе в 20 долларов.