Школа покера: слоуплей

Слоуплей (анг . Slowplay) – тактический прием в покере, суть которого в пассивном розыгрыше готовой сильной руки (чек/колл), с целью поставить сопернику ловушку и заставить его совершить несколько ставок. По сути, слоуплей является противоположностью блефа, поскольку его цель – не выбить оппонента из розыгрыша, а наоборот завлечь его.

При планировании слоуплея, прежде всего, необходимо обратить внимание на стиль оппонента. Идеальной мишенью будет лузовый и агрессивный игрок. Такие покеристы очень часто делают ставки и могут сполна проплатить вашу руку. Против тайтового игрока следует быть осторожнее, так как он может делать чеки в ответ и получать бесплатные карты на стол, которые усилят уже его руку. Если же оппонент пассивен и принимает любые ставки (автоответчик) – выгоднее всего будет не слоуплеить, а ставить каждую улицу.

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В основном слоуплей является приемом для постфлопа, впрочем его можно использовать и до раздачи общих карт. Однако делать это стоит только с очень ограниченным количеством рук. Относительно безопасным такой прием будет только с карманными тузами. С королями и дамами он тоже возможен, впрочем это значительно рискованнее и редко является оправданным. Так или иначе, слоуплей на префлопе имеет смысл только за столом с очень агрессивными оппонентами, когда вы уверены в том, что хоть один из них будет рейзить.