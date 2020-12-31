Школа покера: стили игры

Покер – игра вариативная, что дает возможность добиваться успеха различными путями. Казалось бы совершенно противоположные подходы на самом деле могут одинаково вести к хорошим результатам.

Но несмотря на то, что деталей в стратегиях буквально каждого отдельно взятого игрока может быть очень много, в общем выделяют четыре основных стиля игры в покер: тайтово-агрессивный, лузово-агрессивный, тайтово-пассивный, лузово-пассивный.

Тайтовый или лузовый

Первое слово в каждом из стилей игры описывает, насколько много рук и какого качества разыгрывает покерист.

Тайтовый игрок – разыгрывает мало рук и, в основном, старается вступать в игру только с хорошими картами, у которых высокие шансы на победу.

Лузовый игрок – часто входит в игру с очень широким диапазоном рук. Пытается разыгрывать большое количество банков, несмотря на силу своих стартовых карт.

Агрессивный или пассивный

Второе слово в описании покерных стилей указывает на то, каким образом игрок делает ставки на протяжении всех раундов торговли.

Агрессивный игрок – часто делает ставки и переставляет своих оппонентов, провоцируя тем самым много активных действий за столом.

Пассивный игрок - склонен к тому, чтобы разыгрывать свои руки через «чек/колл». Редко сам делает ставки или переставляет соперников.

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На пересечении этих понятий мы и получаем главные покерные стили:

Тайтово-агрессивный (Надежный) – базовый стиль для тех, кто делает первые шаги в покере. В то же время, часто используется и профессионалами. Такой игрок разыгрывает только премиальные руки (АА, КК, 1010, АК...), но делает это максимально агрессивно. То есть ставит много ставок, чтобы получить максимум дивидендов от силы своей руки.

Лузово-агрессивный (Маньяк) – игрок делает много ставок, часто переставляет своих оппонентов, при этом не особо обращая внимание на собственные карты. Много блефует. Такой стиль может быть очень прибыльным, но только если его использует опытный игрок, который знает чего хочет добиться каждым своим ходом. Для новичков использование лузово-агрессивного стиля обычно заканчивается проигрышем.

Тайтово-пассивный (Скала) – игрок разыгрывает мало рук. И даже когда получает хорошие карты, старается вести себя максимально осторожно. Часто выбрасывает даже сильные руки, если есть риск много проиграть.

Лузово-пассивный (автоответчик) – игрок часто входит в банки с широким диапазоном рук, впрочем делает это в основном кругами. Так же ведет себя и на других улицах. Его редко удается выбить из игры, впрочем такой покерист проигрывает многие банки на шоудауне.

Большинство профессионалов сходятся на том, что оба пассивные стиля игры не могут быть прибыльными. Поэтому лучший подход к покеру лежит в умелом балансировании между тайтово-агрессивным и лузово-агрессивным стилями.