Школа покера: стратегия АВС

АBC (АБЦ) игра – это термин для описания простой стратегии игры в покер, которая фокусируется на солидной тайтовой игре. Еще не так давно эта стратегия могла приносить стабильный успех даже на высоких лимитах. С развитием игры ее, впрочем, вытеснили более агрессивные подходы. АВС, правда, все еще актуальна для новичков.

Собственно начинающим, которые только начинают осваивать стратегическую составляющую покера, рекомендуется играть исключительно в простой ABC покер. Хотя, эту базовую стратегию используют не только новички, но и опытные игроки, если не обладают необходимой информацией о своих соперниках за столом.

Итак, стандартные линии стратегии АВС покера:

Тайтовый чарт стартовых рук для ранних/средних позиций;

Только 3-бет с руками QQ+ и АК на префлопе;

Всегда ставить контбет, если вы были агрессором на префлопе, но не блефовать в мультипотах;

Не блефовать на терне и ривере, а ставить только на вэлью;

Всегда ставить половину банка или больше на постфлопе.

Эти базовые концепции являются фундаментальными и основными отправными точками вашей покерной карьеры. Основная мысль заключается в том, чтобы ваш диапазон состоял только из сильных рук, чтобы вы могли чаще ставить на вэлью и блефовали как можно реже.

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Стратегия ABC – хорошая идея против неизвестных оппонентов. Она работает, если у вас нет необходимых заметок на ваших оппонентов, но как только у вас собирается информация об одном или всех игроках за столом, вы должны отклоняться от ABC и начать использовать эффективную стратегию, чтобы максимизировать прибыль в каждой раздаче.