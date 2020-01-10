Швед Никлас "Lena900" Астедт – наиболее успешный онлайн-покерист по итогам 2019 года

После выхода на покерную пенсию украинца Романа "RomeOpro" Романовского, лидерство на онлайн столах захватил швед Никлас Астедт, известный в сети под ником "Lena900".

2019 год оказался одним из самых успешных в карьере шведского регуляра. В частности, в активе Никласа сразу четыре шестизначных выигрыша в МТТ турнирах. Самый большой из них составил 241 000 долларов. Как следствие, за всю карьеру в онлайне "Lena900" уже вплотную приблизился к планке в 18 миллионов долларов призовых.

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Интересно, что шведы оккупировали весь виртуальный пьедестал таблицы наиболее успешных онлайн-покеристов по итогам 2019 года. Второй в списке – Саймон "C Darwin2" Меттсон, следом за ним – Джон "Greenstone25" Корсар.