Виктор Блом – один из самых успешных кэш-игроков в истории онлайн-покера. Теперь же швед взялся доказывать, что и в турнирной игре он способен достойно противостоять практически любому сопернику.

В начале недели Блом выиграл турнир онлайн-серии хайроллеров с бай-ином 10 тысяч долларов, в тот же день финишировал вторым в соревнованиях со входом в 25 тысяч, а вчера вечером завоевал еще один титул в рамках этой же серии. В хедз-апе турнира за 25 тысяч долларов с гарантией 1 000 000 Блом обыграл известного канадского про Майкла Уотсона. В целом, успехи в этих трех турнирах принесли Виктору более 900 тысяч долларов призовых.

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Сумма, конечно, впечатляющая ... но не для Виктора Блома, который выигрывал даже более крупные банки за одну раздачу! Мы уже упоминали, что главный профиль шведа - кэш-игры. В 2009 году за столами с высокими лимитами в онлайне появился игрок под ником "Isildur1". Несмотря на то, что он был новичком среди элиты, Isildur1 очень быстро заработал себе репутацию классного игрока. Он на равных играл со всеми главными звездами того времени: Филом Айви, Томом Дваном, Патриком Антониусом... Свой крупнейший банк "Isildur1", к слову, выиграл именно в противостоянии с Филом Айви – 1 128 000 долларов в Пот-Лимит Омаху с блайндами 500/1000 долларов.

Два года "Isildur1" оставался анонимом и провоцировал массу слухов и догадок вокруг своей персоны. Впрочем, в 2011 году Виктор Блом таки открыл покерному миру, что под этим ником скрывался именно он.