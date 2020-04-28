Скачивайте приложение PokerMatch в App Store!

Крутая новость для поклонников мобильного покера! Удобное приложение крупнейшего украинского рума PokerMatch снова доступно в App Store!

С сегодняшнего дня вы можете брать покер с собой и выигрывать крутые призы, ведь приложение PokerMatch вернулось в App Store! Все украинские пользователи могут загрузить и установить его прямо сейчас!

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В новом приложении игроки смогут использовать все удобства современного мобильного покера, такие как управление одной рукой, вертикальное и горизонтальное расположение столов, а также множество других, не менее полезных опций.

С этого дня ваши iPhone или iPad станут еще лучше! Играйте и зарабатывайте вместе с PokerMatch!

Скачать приложение можно здесь.

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