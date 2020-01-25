Скандал накануне покерного Оскара

Довольно известный покерист, а также популярный блогер Дуглас Полк обвинил Global Poker Awords в необъективности. Дага взбесило, что GPA не номинировали его на премию ни в одной номинации.

Свою резкую позицию Полк высказал на своей странице в социальной сети Твиттер:

В 2019-м году я выложил 74 покерные видео с суммарным количеством просмотров 35 миллионов. Я разбирал раздачи, анализировал новости и вообще выпускал видео на различные покерные темы. Я не играл в покер, но если говорить с точки зрения создания контента, то это был мой самый успешный год.

Отметим, по подсчетам Дугласа он опередил ближайшего конкурента – Брэда Оуэна – на 13 миллионов просмотров по итогам прошлого года.

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Полк рассчитывал попасть не только в номинацию "Блогер года", но и "Лучший контент года".



Даг Полк. Фото: PTP

Напомним, что церемония Global Poker Awords состоится шестого марта в Лас-Вегасе.