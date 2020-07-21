Бывший президент США Барак Обама уже давно рассказал о своей любви к двум видам спорта: баскетболу и покеру.

Если о том, что Обама довольно умело обращается с оранжевым мячом, известно многим, то о покерных талантах политика знают далеко не все.

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Как-то один из журналистов спросил Барака, есть ли у него скрытые таланты. Тот ответил, что хорошо играет в покер. Не секрет, что Обама давным-давным собирает у себя дома друзей и они играют в покер по небольшим ставкам. Интересно, что среди желающих посоревноваться с бывшим президентом хватает и политических оппонентов.

Барак даже носит с собой необычную, полностью металлическую фишку. Говорит, что это его талисман:

Эта фартовая покерная фишка сделана полностью из металла. Мне подарил ее байкер. Он был настоящим брутальным мужиком: лысым, с усами и массой татуировок. Произошла история в 2007 году в штате Айова. Байкер подошел ко мне и сказал: "Это моя счастливая фишка. Ты можешь ее взять".

Барак Обама стал первым за сорок лет президентом США, который интересуется покером. Предыдущим был Ричард Никсон. Также известно, что нынешний президент США Дональд Трамп также любит играть в покер. Но, в отличие от Обамы, он предпочитает игры с высокими лимитами.