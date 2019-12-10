Сладкое поражение в покере: бэд бит

Покер – единственная игра, в которой поражение иногда приносит немалые дивиденды. Подтвердят игроки, которые сорвали немалый куш, став участниками бэд бит джекпота.

Бэд бит (англ. bad beat) дословно можно перевести, как плохое битье, или же обидное поражение. Речь о раздаче, в которой очень сильная рука (от каре и выше) терпит фиаско после шоудауна.

Впрочем не спешите отчаиваться – большинство покерных румов, в топ числе и PokerMatch, компенсируют вам неблагосклонность фортуны благодаря бэд бит джекпота.

Призовой фонд здесь иногда достигает фантастической суммы и может в десятки, даже сотни раз превышать размер банка, который разыграли участники уникальной раздачи.

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В конце концов самый большой кусок пирога, что интересно, получает неудачник. Почти вдвое меньший – триумфатор. Не останутся не у дел и все участники раздачи, даже игроки за другими столами, которые на момент бэд бита соревновались в той же дисциплине.