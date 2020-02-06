Со съемочной площадки – за покерный стол в поисках любви

Они вместе уже более 15 лет. А свела актрису Дженнифер Тилли и покериста Фила Лаака любимая игра.

В 1995 году Дженнифер Тилли номинировали на Оскар за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Пули над Бродвеем". О Филе Лааке тогда еще никто даже не слышал в покерном комьюнити. Молодой ирландец осваивал профессию инженера и отнюдь не связывал свое будущее с интеллектуальной игрой.

Читайте также: Червонный марьяж, или известная пара в современном покере

Все изменилось в начале нулевых и именно на одном из турниров в 2004 году Фил Лаак познакомился со звездой Голливуда. Актриса, к слову, на 14 лет старше своего избранника! Но не оставила шансов "Унабомберу" благодаря своей харизме. Фил учил Дженнифер покерному мастерству, а Тилли взяла на себя роль стилиста опустившегося Лаака.



Фил Лаак и Дженнифер Тилли. Фото: Getty Images

Изысканно одеваться, следует сказать, покерист так и не научился. А вот его возлюбленная материал усвоила хорошо. Менее чем через год после знакомства с Лаак Тилли выиграла браслет Всемирной серии покера. А в целом в живых турнирах собрала более миллиона долларов призовых.

Фил Лаак также не отстает в своей профессии. В активе ирландца почти 4 миллиона долларов призовых и он продолжает активно играть в покер, как и его возлюбленная. Парочка не скрывает – здоровая конкуренция в любимой игре продолжает зажигать огонь в их личных отношениях.