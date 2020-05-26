Как "Собаки в покер играли": символ игры на картинах

Творчество американского художника Кассиуса Кулиджа большинство воспринимают со скепсисом. Впрочем, для тех, кто любит покер, его знаменитые картины являются символом игры, а некоторые оценивают эти полотна в сотни тысяч долларов.

В 1903 году Кассиус Кулидж по заказу издательства "Brown & Bigelow" начал писать серию картин в рамках рекламной кампании одного из производителей сигар. Главными персонажами полотен американца выступили собаки, которых автор изобразил в антропоморфных, человекообразных, образах.

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Картина Кассиуса Кулиджа "Друг в беде". Фото: wikipedia

Девять из восемнадцати картин Кулидж посвятил покеру, что помогло ему получить признание и популярность, в частности среди соотечественников. Со временем копии картин художника стали неотъемлемым атрибутом декора домов и квартир многих американцев. А в наши дни за оригиналами из серии Кассиуса Кулиджа охотятся настоящие ценители искусства. В 2015 году полотно "Игра в покер" продали на аукционе за 658 тысяч долларов.