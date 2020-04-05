Соблазнительная и богатая умница: звезда покера Мария Хо – фото

Знакомьтесь, это – Мария Хо. Одна из лучших покеристок, когда-либо пробовавших себя в этой игре. То, что начиналось как хобби в студенческие годы, в итоге принесло Марии более 4 миллионов долларов призовых в живых турнирах (а это 5-е место в истории среди женщин!) и медийную славу. Впрочем, обо всем по порядку.

Мария Хо родилась на Тайване, однако когда ей было 4 года, родители решили эмигрировать в США. Уже в штатах Мария получила высшее образование и именно во время учебы в колледже увлеклась покером. Получив диплом в сфере коммуникаций, она приняла решение, что сможет зарабатывать на жизнь покером... и не прогадала.

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Первый громкий успех пришел к Марии Хо в 2007 году, когда на одном из турниров WSOP с бай-ином 10 тысяч долларов она финишировала 38-й и заработала 237 865 долларов. Сейчас же Мария 55 раз попадала в призовую зону на турнирах WSOP, 5 раз выходила за финальные столы Мировой серии, имеет в активе чемпионский титул WPT и еще множество успехов на мелких сериях. Уже в этом году Мария Хо пересекла отметку в 4 миллиона долларов карьерных выигрышей, что делает ее одной из 5-ти самых успешных покеристок в истории.

И даже если бы она сегодня решила оставить профессиональный покер, Мария не пропадет. За время карьеры она, помимо самой игры, успела стать еще и блестящим комментатором покера и ведущей телевизионных проектов. Хо работала для ведущих платформ: CBS, Amazon, ESPN, PokerGo. Именно за свою медийную работу Мария в прошлом году даже получила награду Global Poker Award.



Мария Хо с Даниэлем Негреану / фото: dkpopnews



фото: dkpopnews

