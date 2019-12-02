Тьерри Анри возвращается в Европу, Мирослав Клозе может зимой покинуть "Лацио", "Реал" продаст Карима Бензема за 40 миллионов фунтов, Андрей Шевченко выиграл турнир по покеру.

Футбол

Тьерри Анри возвращается в Европу. 37-летний французский форвард решил не продлевать контракт с "Нью-Йорк Ред Булс", о чем клуб сообщил на своей официальной странице. Интерес к форварду недавно проявлял один из лидеров французской лиги "Бордо".



Не сидится на месте и другому знаменитому ветерану Мирославу Клозе. В интервью "Билд" наилучший бомбардир в истории чемпионатов мира рассказал, что его не устраивает количество игрового времени, которое он получает в "Лацио". Поэтому уже в январе 36-летний немец готов сменить команду.



На Карима Бензема повесили ценник. Британская пресса утверждает, что "Реал" готов продать своего форварда за 40 миллионов фунтов. Среди главных претендентов "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ливерпуль".

Покер

Талантливый человек - талантлив во всем. Андрей Шевченко стал победителем турнира по покеру в Праге. Среди других Шева обыграл Роналду и Рафаэля Надаля. 10 тысяч евро призовых, которые достались Андрею, он сразу же перечислил на благотворительность.