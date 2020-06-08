Игровые заведения Соединенных Штатов Америки открыли свои двери после двух месяцев карантина.

Больше половины казино страны вышли из вынужденного отпуска. По данным Американской игровой ассоциации, к работе вернулись 519 заведений.



Казино в Лас-Вегасе. Фото: USAToday

Читайте также: Британия готова к возвращению покера

Власти каждого штата сами принимали решение, когда и на каких условиях разрешать выход из карантина.

Temperatures of guests are being taken via wrist scan as people enter the D. #vegas #dtlv #reopenvegas pic.twitter.com/n49yNaJHo5 — Mick Akers (@mickakers) June 4, 2020

Покерный центр США Лас-Вегас, конечно, вернулся к жизни одним из первых. Там открылось полсотни казино. Каждое заведение по-своему решало, как именно контролировать безопасность. Часто на входе проверяют температуру посетителей. Повсюду увеличили количество мест для мытья рук. Хотя носить маски не обязательно, во многих казино персонал все же ходит с масками на лице. Также игровые столы обустроили специальными перегородками и уменьшили количество мест.



Лас-Вегас. Фото: Твиттер

Несмотря на все запреты и правила, людей, которые истосковались по любимой игре и удовольствием вернулись к живому покеру, очень много.