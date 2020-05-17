В США снова играют в "живой" покер

18 мая одним из первых из карантина выходит покерный клуб The Lodge Card Club в городе Раунд-Рок, штат Техас. Заведение будет работать не на полную мощность, поскольку регион еще не оправился от пандемии коронавируса.

Покерная индустрия в США, как и в большинстве уголков планеты, поставила оффлайн-игру на паузу еще в середине марта, вследствие чего игорный бизнес понес миллиардные убытки. Вернуться к полноценной работе клубы и казино смогут еще не скоро. В The Lodge Card Club – одном из первых учреждений, которое возобновит свою деятельность, позволят одновременно находиться не более 75 посетителям. В это число, к слову, входит и персонал заведения.

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Еще одно обязательное условие, которое позволит клубу открыться уже 18-го мая – игра за короткими столами. Одновременно в покер за одним столом смогут играть не более 6 человек. Кроме того, клиентов обяжут часто мыть руки, пользоваться антисептиком и не снимать защитных масок. Персонал The Lodge Card Club, в свою очередь, гарантирует регулярную дезинфекцию помещений и оборудования.

Соскучились по "живому" покеру и на других континентах, где оффлайн-игра также возвращается за овальные столы. В одной из самых популярных европейских покерных локаций чешском Розвадове в покер снова играют с 11-го мая.