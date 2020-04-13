Стартовые руки в покере: коннекторы

Многие игроки, в частности тайтового стиля, предпочитают премиум-руки как: AK, AQ или карманные пары выше среднего. Другие же, те, которые играют значительно шире, нередко вступают в банк с коннекторами, понимая весь потенциал этой руки.

Коннекторы (от англ. connect – соединять) в покере – это карты, которые идут последовательно одна за другой по рангу, например, 10-J или 5-6, которые к тому же могут быть разной масти. Очевидно, что главное их назначение – приложиться к формированию комбинации "стрит". А если у вас коннекторы одной масти, здесь есть сразу несколько вариантов: потенциальный стрит, флеш и даже стрит-флеш или роял-флеш.

Читайте также: "Дрова" в покере: двустороннее стрит-дро

Коннекторы в "кармане" будут выпадать довольно часто – в 15,7% случаев, или же в каждой шестой раздаче. А вот вероятность получить одномастные коннекторы – почти 4%. В Техасском Холдеме шансы собрать стрит на флопе с коннекторами составляют 1,3%, а стрит-дро – 10,5%. С одномастными коннекторами вы будете ловить флеш на флопе почти в каждом сотом случае, флеш-дро, почти в каждом десятом.

В то же время у одномастных коннекторов довольно неплохие шансы на победу уже на префлопе. В AK они равны 20%, а, скажем, у одномастных 4-5 – 11%. Поэтому такая рука может создать трудности даже карманным тузам. 7-6 одной масти выигрывать у "ракет" почти в каждом четвертом случае.

Очевидно, что коннекторы дают возможность продолжать игру на стартовых улицах и прессинговать соперников, прежде всего тайтовых. Наиболее выгодно разыгрывать такую руку в мульти-потах, но в таком случае не помешает заручиться поддержкой поздней позиции.