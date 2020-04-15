Стартовый мандраж: Фил Гальфонд начал новую битву с поражения

Звездный американский покерист Фил Гальфонд не слишком уверенно начал вторую битву так называемого Galfond Challenge против Билла Перкинса.

Напомним, в конце прошлого года Фил бросил вызов игрокам с высокими лимитами. Сыграть с ним хедз-ап 25 тысяч раздач и остаться в плюсе. На кону стоят сотни тысяч долларов призовых.

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Только драматично триумфовав в первом противостоянии против "VeniVidi1993", Гальфонд без передышки погрузился в дуэль с Биллом Перкинсом.

Как и матч против "Veni", поединок с Биллом Фил начал с минуса. В какой-то момент отставание Гальфонда достигло 50-ти тысяч долларов. Но до завершения дебютного дня Фил все же смог сократить отрыв до 6-ти тысяч долларов.

Вот как сам Гальфонд прокомментировал старт матча:

Думаю, у меня есть большой опыт камбэков. Я начал сессию против Перкинса с минус 50 тысяч долларов, но в итоге сумел сократить отставание до 6-ти тысяч долларов. Те, кто наблюдали за нашей игрой, подтвердят, что она была очень веселой.

Заметим, что букмекеры большим фаворитом поединка считают Фила. Хотя Биллу будет помогать целая команда стримеров.