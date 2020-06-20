Чемпион турнира "Кубок Днепра" серии PokerMatch UA Millions Online Стас “shrekpoker91” рассказал о ключевых раздачах за финальным столом, о жизни в онлайне и о коробках с трофеями от PokerMatch.

- Стас, поздравляю с победой! Первая финалка на серии, и сразу трофей. Как все складывалось?

- Да, так получилось, что на этой серии я играл не все турниры. В этот зашёл уже ближе к концу поздней регистрации, где-то 12 ББ на старте было. Не хотел долго сидеть, решил, если набью стек хорошо, поиграем. Загрузил по максимуму 8 входов и 8 ребаев, и только с одним стеком прошёл в ИТМ.

- На старте финального стола ты был со вторым стеком, а у игрока mfkill было почти вдвое больше фишек.

- Да, я его закрыл там по ходу пьесы. С А8 против его пары десяток справился. А до этого выиграл у него огромную раздачу в топ-5. Открыл с UTG A8, он на большом блайнде 3-бетнул, мы - колл. Флоп 999. Он чек, мы ставку 20% банка, он рейз. Мы колл. Тёрн - 5. Он мне полбанка. Мы - колл. Ривер 9. Банк получился уже 22 миллиона, а у нас где-то по восемь за спиной. Ну я поставил олл-ин, он долго думал и выбросил.

Читайте также: Охота на Качалова в Main Event серии на PokerMatch

- Делить не предлагали соперники?

- Предлагали, конечно. Там кто-то даже писал: "Давайте уже отдадим Хаски кубок и поделим спокойно" (улыбается). Но я не захотел. Надо играть на чистое первое место.

- Для тебя вообще спортивный принцип важен в покере. Кубки, медали?

- Не могу сказать, что я фанат этого дела, но, конечно, приятно получать награды. Смотришь на кубок потом, вспоминаешь и понимаешь, что заслужил. Опять же есть что показать знакомым и родственникам (улыбается).

- Теперь ты первый спортсмен, у которого есть кубок и live-этапов серии PokerMatch UA Millions, и онлайн-этапа. Где проще выиграть?

- Однозначно в онлайне. Ты играешь дома, в привычной обстановке. 7-8 часов - и дело сделано. А в офлайне такие крупные турниры, как правило, это 2-3 дня игры. И все может поменяться.

- Не скучаешь за офлайном?

- Сейчас не очень. Не совсем хорошо себя чувствую, вряд ли смог бы долго играть вживую, так что хорошо, что решили провести серию в онлайне.



Стас "shrekpoker91" Галатенко. Фото: PokerMatch

- Как тебе серия? Турниры, форматы?

- Видел, что некоторым игрокам не нравится, что можно делать 8 входов одновременно. Не знаю, мне комфортно играть в таком формате. Опять же благодаря этому получаются хорошие гарантии и есть за что побороться. Хотелось бы ещё, чтобы добавили в расписание Омаху, нокаут-турниры. Думаю, что чем больше вариантов игры - тем будет интереснее спортсменам.

- Там тебе недавно PokerMatch отправил небольшой грузовик с твоими трофеями предыдущих серий. Уже выставил коллекцию?

- Все получил, большое спасибо. Но пока не распаковывал коробки. В ближайшее время ожидается переезд, и уже на новом месте все выставлю красиво!

- В этот раз ты не участвуешь в командном зачёте серии. Следишь за ним, может, болеешь за кого-то?

- Да, я изначально был в команде "Кавс", но потом снялся, потому что не мог играть все турниры серии. Вот за них и болею, за "Леброна", Юру Третьякова и других ребят. Тяжело им, конечно, будет обойти "переап MODE" после того, как runner1 выиграл три турнира.

- Но ты ещё можешь обогнать его в личном зачёте в "Турниромании".

- Да, попробую. Буду играть все оставшиеся турниры и, конечно, Main Event в воскресенье. Надеюсь, удастся зацепиться!

Интервью подготовил Евгений Смертенко