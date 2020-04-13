Стас Галатенко и другие рекордсмены крупнейшей покерной серии Украины

В популярном украинском покер-руме PokerMatch разворачивается борьба за призы суперсерии PKO PONT с гарантированным призовым фондом 10 000 000 гривен! Более 500 уникальных игроков уже получили свои награды!

56 турниров серии позади, а страсти и не думают утихать. Уже несколько покеристов стали многократными обладателями трофеев серии. Лидерские позиции занимает известный игрок Стас "shrekpoker91" Галатенко, который оформил сразу четыре победы в ивентах PKO PONT!

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Но в спину ему дышат три сильных преследователя с никами vovan1977, wolfzp и grosswinss, на счету которых по три победы.

Представители команды PokerMatch уже с трофеями. Степан "solianyk" завоевал свой первый титул в топ-турнире дня по Безлимитному Холдему и вместе с наградами за выбивание получил больше 48 000 гривен! Ранее, напомним, в титульном турнире по Китайскому покеру побеждал Игорь "netigor".

Полный список победителей титульных турниров на данный момент и расписание соревнований недели ищите на официальном сайте PokerMatch.

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