Стать миллионершей с нуля и бросить все ради... помады: история Аннетт Обрестад

Норвежка Аннетт Обрестад – тихая и скромная девушка, на которую неожиданно для нее самой свалилась слава покерного вундеркинда. И, к слову, вполне заслуженно.

Уже в 15 лет Аннетт сыграла свою первую раздачу в онлайн-покере под ником "Annette_15" и начала путь профессионального игрока, не вложив в это дело ни копейки. Обрестад не сделала ни единого депозита в покер-румы за всю карьеру, заложив фундамент собственного банкролла, благодаря победам в фрироллах.



Аннетт Обрестад / фото: pokernews

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За несколько лет Обрестад была уже среди элиты онлайн-покера. В 2007-м она возглавила рейтинг "Лучших турнирных онлайн игроков" от авторитетного портала Pocketfives. В том же году Аннетт сделала казалось бы невозможное. Она выиграла турнир за 4 доллара на 180 игроков, ни разу не взглянув на свои карты! Обрестад заклеила часть монитора и, несмотря на то, что не знала своих карт, обыграла всех соперников.

За успехом в онлайне пришли и результаты в "живом" покере, за который норвежка взялась едва ей исполнилось 18 и сразу произвела настоящий фурор.



Аннетт Обрестад с браслетом WSOPE / фото: pokernews

В 2007 году WSOP впервые добрался до Европы и Аннетт Обрестад не просто удачно выступила, а выиграла Main Event первого в истории WSOPE! В свои 18 она стала самой молодой обладательницей браслета WSOP в истории, получив за победу более 2 миллионов долларов.

Когда Аннетт исполнился 21 год, она добралась до Мировой Серии и в Лас-Вегасе. Несколько раз попадала в призовую зону, но повторить лондонский успех не смогла. Несмотря на это, Обрестад все еще остается в списке самых успешных покеристок. Ее 3 942 232 доллара призовых – шестой результат в истории среди женщин.

Улучшать его Аннетт, правда, не планирует. Норвежка решила покинуть покер, признавшись, что уже не испытывает такой страсти к игре как раньше. Самыми сложными испытаниями для Обрестад, по ее словам, стали слава и внимание СМИ и фанатов, к которым она оказалась не готова.

Так или иначе, Аннетт Оберстад успела вписать свое имя в историю покера, а потом нашла для себя новое увлечение. Сейчас норвежка YouTube-блогер и рассказывает о косметике.