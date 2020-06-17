Победителем турнира "Кубок Одессы" на серии PokerMatch UA Millions Online стал Степан "solyanik" из Тернополя. Стример PokerMatch рассказал, как ему игралось в прямом эфире, как изменилась его жизнь за последний год и за что он любит офлайн-серии.

- Стёпа, поздравляю с кубком! Как спалось после победы?

- Спасибо большое! Долго не мог заснуть, эмоции переполняли. Всё прокручивал в голове ситуацию, которая возникла в конце турнира. Правильно ли я сделал, предложив сделку в топ-5.

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- Ты был чиплидером на тот момент?

Да. Но знаешь, у меня был такой план на турнир: если я выйду за финалку с первым стеком, то предложу сделку. Очень уж хотелось взять кубок в прямом эфире. Ещё один момент, почему я так сделал, — всё-таки провёл в эфире уже много часов, немного ощущалась усталость. Но даже если бы я не стримил, всё равно предложил бы поделить. Понимаю, что зрителям хотелось бы увидеть экшн в решающей стадии, но я решил так. Прошу прощения, если кого-то разочаровал. Впереди ещё много серий и турниров, и я уверен, что смогу выиграть чистое первое место и опять сделать это на стриме.

- В общем эта серия складывается для тебя удачно. Была финалка в первом турнире. Сам доволен игрой?

- Да, безусловно. С другой стороны, та финалка в первом турнире немножко демотивировала. После того как я завершил турнир, оппоненты решили поделить призовые на четырёх. Но ничего, был стимул довести дело до трофея — и я это сделал. И могу сказать, что доволен своей игрой в "Кубке Одессы".

- Не жалеешь, что в этот раз не вступил в команду в гонке GipsyTeam?

Есть немного (улыбается). Мне предлагал Тарас "dieselok", но на предыдущей серии я хоть и выиграл четыре медали, но во многих турнирах не сложилось и много потратил на бай-ины. А когда ты играешь за команду, то нужно гриндить все турниры на максимум, чтобы не подвести ребят. Вот на этот раз и решил пропустить, но теперь понимаю, что мог принести команде пользу.



Степан "solyanik" и Андрей "djonidze". Фото: PokerMatch

- С конца прошлого года ты в команде стримеров PokerMatch. Как изменилась твоя жизнь за это время?

Существенно! Стримерство заполнило те пробелы в покерном общении с людьми, которые у меня были. До начала сотрудничества с PokerMatch я был такой больше сам в себе, не очень контактировал с покеристами, а сейчас всё повернулось на 180 градусов. Много новых знакомств, много просто пишут люди, спрашивают каких-то советов, поздравляют с победами. И это очень приятно. Я могу сказать, что ощущаю свою аудиторию и хочу делать для них что-то интересное каждый раз. Ну и отдельно хотел бы сказать о нашей команде стримеров. У нас прекрасные отношения, мы постоянно что-нибудь креативим, выдумываем новые образы, какие-то весёлые розыгрыши на стримах. Я за любой движ всегда!

- Как по мне, очень трудно одновременно играть, отвечать на вопросы, рассказывать о каких-то акциях — и все это на протяжении нескольких часов. Ты уже привык ко всему этому?

- Да, уже есть определённый опыт. Чувствую, когда чат не очень активен, и могу там открыть ещё какой-нибудь стол, о чём-то спросить зрителей, немного их взбодрить. Ну и, конечно, обратная связь от них мне очень помогает. На стримах я играю значительно ответственнее. Да, возможно, где-то более тайтово, чем обычно, и этим пользуются мои оппоненты, но стараюсь принимать более взвешенные решения в игре. Зрители добавляют мне уверенности.



Степан "solyanik". Фото: PokerMatch

- У тебя уже был опыт игры на офлайн-серии. Как тебе играется вживую?

- Я трижды играл на PokerMatch UA Millions, и это пока что мой единственный опыт в офлайне. Ну что сказать — чудесные воспоминания! Атмосфера серий, новые друзья, эмоции за столами. Очень грущу сейчас по этому. У меня была даже цель на этот год — попробовать себя где-нибудь на большой серии в Европе. Надеюсь, все-таки удастся, несмотря на все обстоятельства.

- Ну теперь после победы в "Кубке Одессы" надо ехать в Одессу!

- (Улыбается) Да, шутили об этом на стриме. Я, кстати, ни разу ещё не был в Одессе Клёво будет обмыть кубок в море!

Интервью подготовил Евгений Смертенко