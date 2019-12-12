Стивен Чидвик выиграл покерный турнир за 50 000 евро

Один из самых успешных покеристов в истории покорил очередную вершину в 2019 году. Британец Стивен Чидвик, который в этом году получил свой первый браслет WSOP, не имел равных в турнире супер хайроллеров на EPT в Праге.

Самый дорогой турнир на этапе в Чехии с бай-ином в 50 000 евро оказался по карману 44 участникам, среди которых лишь шестеро попали в призы.

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Финальный день турнира в статусе чип-лидера начал Адриан Матеос, который на днях выиграл первый турнир чешской серии, впрочем испанец стек растратил и вылетел третьим. А в хедз-апе сошлись Стивен Чидвик и известный французский профи Бертран Гроспелье.



Чидвик и Гроспелье в хедз-апе. Источник: Pokernews

С интригой в решающей схватке не сложилась, британец легко реализовал 6-кратное преимущество в стеке. Гроспелье достался приз в 501 000 евро, а Чидвик добавил к трофею выигрыш в 725 000. Англичанин уже заработал за карьеру более 33 миллионов долларов призовыми в "живых" турнирах.