Стивен Чидвик заработал почти 500 000 долларов за три дня

Один из самых успешных покеристов современности Стивен Чидвик продолжает наращивать свои карьерные призовые, которые достигли уже почти 34 миллионов долларов.

Первый титул в этом году британец получил в Австралии, где стал чемпионом турнира хайроллеров серии Australian Poker Open с бай-ином в 17 000 долларов. В хедз-апе Чидвик победил владельца восьми браслетов WSOP Эрика Сайдела. Американец, к слову, на несколько миллионов опережает Чидвика по карьерным выигрышами, поэтому Стивен немного сократил отставание. Победа принесла ему 269 852 долларов, Сайделу досталось 174 610.

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Это уже не первые серьезные призовые для Стивена Чидвика на Australian Poker Open 2020. На этой неделе он занял второе место в похожем турнире, что принесло ему 182 721 долларов. Поэтому буквально за три дня британец обогатился на почти полмиллиона долларов. Поэтому не удивительно, что по словам Чидвика, формат этой серии нравится ему даже больше чем WSOP:

Было очень весело. Мне нравится такой формат игры: по одному турниру каждый день в течение недели. Ты соревнуешься с лучшими игроками мира, чтобы выяснить кто же сильнее. Очень приятно иметь шанс завоевать титул Australian Poker Open. Мировая серия покера слишком длинная. Можно очень быстро истощиться, если не делать перерывов. А эта серия мне вполне подходит.