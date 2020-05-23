Столица развлечений возвращается к жизни: Лас-Вегас откроет двери для игроков в начале лета

Мир все активнее приходит в себя после пандемии коронавируса и покерное сообщество здесь не исключение.

Недавно мы рассказывали о том, что игра возобновилась в чешском Розвадове, а теперь о готовности вновь принять игроков объявили и в главном покерном городе планеты – Лас-Вегасе. Губернатор штата Невада Стив Сайсолак рассказал, что Вегасу позволят открыть свои заведения 4 июня.

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Конечно, сразу откроются далеко не все казино, да и ограничений будет немало. Главное – за покерным столом не смогут одновременно сидеть больше четырех игроков. Сами же столы должны быть соответственно оборудованы. Речь идет, прежде всего, про вот такие перегородки между игроками:

Новый вид покерных столов / фото: Twitter/Andy Slater

Похожие системы, к слову, уже испытали во Флориде. Буквально, за прошедшие сутки там открылись первые казино. Как видно на фото, необходимость соблюдать санитарные нормы, совсем не оттолкнула покеристов, которые уже серьезно соскучились по любимому делу.

Восстановление покерной игры во Флориде / фото: Twitter/Andy Slater