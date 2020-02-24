Стратегия игры в покер "под прицелом"

Позиция за покерным столом – один из фундаментальных аспектов игры, который определяет стратегию в каждой отдельной раздаче. Успешная игра с UTG – наиболее неудобной позиции – требует немалых навыков.

Дословно UTG (англ. underthegun) можно перевести как "под прицелом пистолета". Иными словами, игрок на "утюге" находится под максимальным давлением на префлопе, ведь именно ему приходится первым принимать решение. Очевидно, что имеем в виду позицию сразу слева от большого блайнда.

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Поэтому на любое активное действие игрока с UTG контраргументом могут ответить все другие участники раздачи. Поэтому, как правило, с "утюга" открываются только с очень сильной картой. А эксперты игры даже вывели своеобразную формулу, которая определяет диапазон рук для активных действий по UTG.

А это, если речь идет о "карманной" паре, карта не моложе чем 88. Нижней границей диапазона также могут быть разномастные АК и одномастные AQ. Впрочем, что важно, этот шаблон проектируется на игру с полным столом 9-max. А на "коротком" столе с UTG не помешает играть и более агрессивно. И, конечно, глубокий стек, или же стадия баббл, часто также вносят свои коррективы в стратегию игры с наиболее неудобной позиции.