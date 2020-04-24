Стратегия в покере: "ослиная ставка"

В покере существует множество разнообразных тактических приемов, которые могут ввести соперника в заблуждение. Скажем, донк-бет (с англ. ослиная ставка), несмотря на негативный оттенок самого названия, является эффективным инструментом в руках опытного игрока.

Очевидно, что донк-бет прежде всего ассоциируется со слабым покеристом. В его исполнении такая ставка является преимущественно неоправданной и часто провоцирует "подкованного" оппонента на ререйз, после которого «донкер» просто выбрасывает фишки на ветер.

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Однако, для тех, кто хорошо знаком с игрой, донк-бет часто является незаменимым приемом. Благодаря такой ставке можно спутать карты, скажем, префлоп-агрессору, который находится в позиции к вам. Другими словами, даже небольшая ставка позволит вам перехватить инициативу. К тому же, вам даже не обязательно попадать во флоп.

Донк-бет также применяют для того, чтобы без чрезмерных рисков устранить из игры осторожного соперника, который редко "доживает" до шоудауна. Актуален такой прием и для получения велью, так как выглядит крайне подозрительным во время торгов на ривере.

В конце концов, донк-бет поможет вам выстрелить в самый неожиданный для соперника момент. Создав имидж агрессивного игрока, вы сможете спровоцировать оппонента этой ставкой, дождавшись очень сильной руки.