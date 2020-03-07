Стример PokerMatch Svetarik: год ярких побед и эфиров

Ровно год назад, 7 марта 2019 года, свой первый прямой эфир провела стример PokerMatch Svetarik!

Светлана быстро освоила новую для себя роль и каждый новый ее стрим собирал у экранов все больше зрителей. Их привлекает искренность и открытость стримера и замечательная атмосфера, которая царит у нее в эфирах.

Светлана круто проявила себя и в покере! За прошлый год она сильно прибавила в игре. И, несмотря на то, что основной ее специализацией является кэш, Svetarik довольно успешно выступает также и в турнирах. Недавно она выиграла один из топ-турниров PokerMatch, опередив всех конкурентов и собрав баунти в Sunday PKO Champions! В течение того февральского вечера наша покеристка заработала более 50 000 гривен призовых!

Есть у Светланы достижения и в live-ивентах. Прошлым летом на своей первой в карьере живой серии в Мадриде она сумела попасть в призы Main Event, а на крупных украинских сериях PokerMatch UA Millions в ее активе уже есть много дальних проходов в призовые места. Отметилась стример и за финальным столом отбора в Национальную сборную по спортивному покеру, где в итоге заняла шестое место.

Памятные моменты стримов и незабываемые эмоции от Светарика смотрите в нашем видео:

Поздравить Светлану с годовщиной и пообщаться с ней на любые темы вы сможете уже сегодня. В 20:00 на Twitch-канале PokerMatch стартует праздничный стрим, в котором Svetarik будет бороться за победу в турнире-миллионнике PokerMatch Million и раздавать подарки зрителям! Присоединяйтесь!