Суббота на PokerMatch: как провести время с пользой и заработать крутые призы!

Приближается новая покерная суббота PokerMatch, а это значит, что игроков снова ждут крутые турниры с отличными призовыми и море других, не менее интересных развлечений!

На этот раз игрокам можно поспать подольше и набраться сил, потому что топ-события субботы начнутся аж в 19:30 по Киеву — с турнира [100k] Saturday Workout 11kg с бай-ином 11 гривен и гарантированным призовым фондом 100 000 грн!

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С его помощью любители турнирного покера смогут хорошенько размяться и подготовиться к главному ивенту субботы — турниру PokerMatch Daily Grand с гарантией 200 000 гривен! Он стартует в 20:00 и, без сомнения, соберет множество игроков, так как бай-ин в 220 гривен открывает путь к пятизначным призам!

Не стоит забывать и о Twitch-канале PokerMatch, где в 20:00 по киевскому времени в эфире появятся звезды отечественного покера Евгений Качалов и Ольга Ермольчева! Топ-игроки расскажут о своем покерном пути, пообщаются со зрителями и дадут победный заряд на целую неделю!

Кроме того, в 21:00 все зрители смогут побороться за призы в специальном стрим-фриролле с призовым фондом 3 000 гривен, пароль на который сообщат во время эфира!

Что ж, суббота будет жаркой, поэтому регистрируйтесь на PokerMatch, получайте мгновенно до 2 500 грн на свой счет и выигрывайте в лучших украинских турнирах!

Возьмите покер с собой, скачав удобное приложение PokerMatch в App Store!