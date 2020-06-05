Вас удивляют решения профессиональных игроков? Уверены, что именно ваш вариант игры в раздаче оптимальный? У вас есть отличный шанс показать свой скилл и заработать деньги! В субботу, 6 июня, один из самых успешных украинских покеристов Евгений Качалов снова ждет вас за столами PokerMatch!

Проснитесь пораньше и соберите все силы в кулак, ведь в субботу, 6 июня, вас ждет бой с амбассадором PokerMatch Евгением Качаловым! Один из лучших покеристов страны снова даст экшен за столами Безлимитного Холдема и Омахи на лимитах 25/50 гривен!

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Для того чтобы сразиться с профессионалом, вам нужно зайти на PokerMatch с 14:00 до 17:00 по Киеву и найти в лобби столы Challenge with Katchalov (Deep Stack). Несколько кликов мышкой, и вы в игре!

Кроме того, для поклонников "звездного" покера будет доступен специальный лидерборд с призовым фондом 20 000 гривен. Просто играйте за столами с Качаловым и набирайте очки за каждую рейковую раздачу. Набрали 100 и больше очков? Приз гарантирован!

Поэтому регистрируйтесь на PokerMatch, получайте мгновенно до 2500 грн на свой счет и ныряйте в мир профессионального покера!

Возьмите экшен с собой, загрузив удобное приложение PokerMatch в App Store!