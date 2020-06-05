Окружной суд штата Калифорния оправдал американского профессионала Майкла Постла в самом скандальном покерном деле прошлого года.

Майкла обвиняют в "слишком хорошей игре". Его подозревают в мошенничестве во время турнира, который транслировали в прямом эфире. Постл регулярно входил в игру с откровенно плохими картами и ему "доезжали" необходимые комбинации. Выглядело так, будто Майкл знает, какие именно карты сейчас упадут на стол.

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По версии обвинения, Постл был в сговоре с кем-то из персонала казино, в котором проходили соревнования. С помощью своего соучастника американец, вроде бы, получал информацию о картах соперников. Правда, узнать кто именно помогал Майклу следствие так и не смогло. Это стало одной из причин поражения в этом деле.

Коллективный иск на Постла составили 80 игроков. Сумма возмещения была впечатляющей — 30 миллионов долларов. Но суд решил, что сторона обвинения не смогла доказать вину американского покериста. Поскольку прямых доказательств вины Постла не было.

Вероника Брил, которая в первых рядах противостояла Майклу в суде, уже выразила свое недовольство решением Фемиды. Сам Постл пообещал прокомментировать ситуацию чуть позже.