Святой Валентин помогает. Самые успешные пары в покере

При правильном подходе покер может не только стать хорошим источником дохода или интересным хобби, но и поможет устроить личную жизнь. В качестве доказательства – три счастливые пары, нашедшие друг друга именно благодаря общему увлечению покером.

Алекс Фоксен и Кристен Бикнел

Вероятно, главная пара в современном покере. Бикнел три года подряд становится лучшей покеристкой мира, по версии GPI. Фоксен берет ту же награду среди мужчин уже дважды подряд. В 2018 году Алекс и Кристен даже сошлись в хедз-апе турнира MSPT Venetian Main Event. Как только они остались вдвоем, поделили между собой по 200 тысяч долларов призовых, а еще 39 решили разыграть. Их, к слову, выиграл Алекс. В целом же, суммарные призовые дуэта за карьеру уже перебрались за 20 миллионов долларов.

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Фоксен и Бикнел / фото: cardschat



Фоксен и Бикнел / фото: pokerfirma



Фоксен и Бикнел / фото: cardschat

Игорь Курганов и Лив Бори

Еще одна очень успешная пара. Курганов и Бори вместе уже шесть лет, и романтические отношения безусловно идут на пользу им обоим. В частности, именно в дуэте они смогли завоевать свои первые браслеты WSOP. Игорь и Лив выиграли командный турнир Tag Team Championship с бай-ином 10 000 долларов. Ко всему прочему Курганов и Боре еще и активно занимаются благотворительностью. Они являются учредителями фонда Raising for Effective Giving, куда активно привлекают и других покеристов. Пара почти неразлучна. Оба обожают путешествовать, поэтому, конечно, делают это вместе. Одно из любимых направлений – фестиваль Burning Man, который ежегодно проходит в течение 8 дней посреди пустыни блэк-Рок в США. А еще оба мечтают взлетать в космос!



Курганов и Бори / фото: azartnews



Курганов и Бори / фото: azartnews



Курганов и Бори / фото: azartnews

Джейсон Мерсье и Наташа Мерсье

Джейсон – один из самых успешных покеристов 21 века. В его активе 5 браслетов WSOP и более 19 миллионов долларов призовых. Его жена Наташа, может похвастаться куда меньшими, но все равно солидными достижениями (1,2 миллиона долларов призовых). К слову, признался Джейсон сразу после крупнейшего выигрыша в карьере жены. Наташа финишировала третьей на одном из турниров WSOP-2016, за что получила более 300 тысяч долларов, а через мгновение после этого еще и обручальное кольцо. Пара воспитывает уже двоих детей, которые стали главным приоритетом супругов, подвинув покер. Сейчас Джейсон и Наташа не так часто садятся за покерный стол, впрочем и полностью прощаться с любимым делом не планируют.



Чета Мерсье / фото: azartnews



Чета Мерсье / фото: azartnews



Чета Мерсье / фото: azartnews