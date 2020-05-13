Свыше 200 000 долларов за 5 дней: почему стоит научиться играть в Омаху

Американский профессионал Коннор "Bianconegro" Дринан – главный герой Весеннего чемпионата по онлайн-покеру (SCOOP). Коннор, пока, единственный в этом году, кому удалось выиграть уже 3 чемпионских титула.

Более того, до него подобное удавалось только троим покеристам в истории, а четыре титула SCOOP за одну серию выиграл только Шон Диб в 2012 году. Поэтому Дринан имеет все шансы войти в историю, так как впереди еще немало турниров на нынешнем Весеннем чемпионате.

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Что же касается трофеев, которые "Bianconegro" уже завоевал, то все они были в Пот-Лимит Омахе. Сначала Коннор выиграл турнир с бай-ином 530 долларов, который собрал 378 участников. Это принесло ему 34 000 долларов.

Впоследствии, Дринан стал лучшим среди хайроллеров. Выиграв турнир, вход в который стоил аж 5 200 долларов, американец заработал более 150 тысяч.

В конце "Bianconegro" продемонстрировал свои умения и в значительно более дешевом турнире (бай-ин 215 долларов), где впрочем пришлось противостоять куда большему числу оппонентов. Коннор оказался лучшим среди 1052 покеристов, за что получил более 28 тысяч долларов. Пятым в этом турнире, к слову, финишировал украинец с ником "1YYY". Ему досталось более 5 тысяч долларов призовых.