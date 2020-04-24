Сыграйте против лучшего покериста Украины на PokerMatch!

Суббота, 25 апреля, просто не может быть скучной! Поклонники покера получат отличную возможность помериться силами с самым успешным украинским игроком Евгением Качаловым!

Считаешь себя покерным профессионалом или же просто сильным любителем? У тебя есть отличный шанс проверить свое мастерство в поединке с амбассадором рума PokerMatch и лучшим покеристом страны Евгением Качаловым!

Каждый желающий может зайти на PokerMatch в субботу, с 14:00 до 17:00 по киевскому времени, занять место за специальным буст-столом Безлимитного Холдема Challenge with Katchalov (Deep Stack) и получить порцию незабываемых эмоций от поединка с топ-профессионалом!

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Игра будет проходить на лимитах 25/50 гривен, анте 10 грн. Ник Евгения в руме – katchalov (PRO).

Самые упорные игроки получат дополнительный бонус! Они смогут посоревноваться за часть от 20 000 грн в специальном лидерборде. Его правила очень просты. За игру за столом Challenge with Katchalov, покеристы получат 1 очко за каждую рейковую раздачу. Те, кто наберет 100 и более очков, разделят между собой призовой фонд лидерборда!

Регистрируйся на PokerMatch прямо сейчас и получи мгновенно до 2 500 грн на свой счет. Готовься к битве со звездой покера! Успехов!