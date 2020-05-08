Талантливый белорус продолжает богатеть во время карантина

Звездный белорусский покерист Никита Бодяковский выиграл очередные солидные призовые в 2020-м году.

Напомним, Никита еще до вспышки коронавируса и объявления карантина успел неплохо заработать в живых турнирах. Он входит в тройку самых успешных игроков этого года.

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И даже во время самоизоляции белорус продолжает богатеть. Он попал в призы онлайн-турнира хайроллеров. Бай-ин в соревнование стоил 5 200 долларов. В общем ивент собрал 225 входов. Это гарантировало немалый призовой фонд — 1 миллион 125 тысяч долларов.

Бодяковский занял пятое место в турнире и заработал почти 62 тысячи "баксов". На шестой строчке вылетела Кирстен Бикнел. Она получила 47 тысяч долларов.

А триумфатором турнира стал австрийский покерист Паскаль Хартман. Он стал богаче почти на 206 тысяч "зеленых".