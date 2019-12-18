Титулованный покерист выиграл 2 миллиона в фэнтези футбол

Джесси Мартин, в активе которого есть два браслета WSOP, доказал, что является специалистом не только по смешанным покерным играм. Американец одержал победу в турнире DraftKings Fantasy Football World Championship, где за 2 миллиона долларов соревновались лучшие специалисты по фэнтези футболу.

В умении формировать виртуальные футбольные команды силами мерялись 180 "спортсменов". А участие в финальном турнире принимали лишь избранные, те, кто прошел квалификацию. Джесси Мартину, в частности, дорога к триумфу обошлась в 597 баксов.

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В итоге американец приумножил свои инвестиции более чем в 3 300 раз и заработал свои самые рекордные призовые в карьере. Выигрыши Джесси Мартина в покере были куда скромнее. Лучший результат покериста в отдельном турнире – 594 000 долларов за третье место в Poker Players Championship в 2014 году.